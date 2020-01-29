В Украине увеличили штрафы за нарушение правил пожарной безопасности до 8500 гривен. Об этом сообщается в Telegram-канале премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Теперь минимальный штраф за административные правонарушения составит 510 гривен, а максимальный - 8500 гривен.

До этого штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 гривен, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен.

"Усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровья людей", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что Зеленский утвердил штрафы за кнопкодавство. А в Министерстве внутренних дел Украины предложили рассмотреть вопрос о повышении суммы штрафов за нарушения Правил дорожного движения.

Напомним, что с 2020 года украинских предпринимателей ждут изменения. Для того, чтобы в 2020 году не менять группу налогообложения и продолжать свою деятельность, для каждой группы ФОП установили новые уровни годового дохода.