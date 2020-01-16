Рада ввела новые нормы для ФОП: какие "сюрпризы" ждут украинцев [ Редактировать ]
В четверг, 16 января, Верховная Рада приняла в целом закон, который сулит изменения для физических лиц-предпринимателей (ФОП). Об этом сообщила Роксолана Пидласая На своей странице в Facebook.
Таким образом, этим законом вносятся изменения в Налоговый кодекс.
Одной из важных поправок, которая отразится на деятельности многих ФОПов, является то, что в 2020 году для каждой из групп малого бизнеса будут изменены лимиты доходов.
Автором поправки была народный депутат Галина Васильченко.
В целом новый закон поддержали 283 народных депутата.
Согласно изменениям, будут установлены новые объемы годового дохода для всех групп физических лиц-предпринимателей.
Исходя из этого, для того, чтобы не менять группу налогообложения и продолжать свою деятельность, должен быть следующий годовой доход у каждой из групп ФОП:
Первая группа ФОП - 1 миллион гривен (сейчас - 300 тысяч гривен);
Вторая группа ФОП - 5 млн гривен (сейчас 1,5 млн гривен);
Третья группа ФОП - 7 млн гривен (сейчас 5 млн гривен).
Напомним, в Украине стало проще вести бизнес.
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