С 2020 года украинских предпринимателей ждут изменения. Связаны такие изменения с тем, что каждый год бюджет Украины теряет от 2-х до 7-ми миллиардов гривен только потому, что физические лица предприниматели (ФОП) занижают обороты, а многие компании оформляют сотрудников не в штат, а как ФОП.

Так, все изменения должны быть внедрены до 1 октября 2020 года. После этой даты будут введены высокие штрафы. А за грубые нарушения предприниматели вынуждены будут заплатить до 200% от реализованной продукции.

Давайте разберемся, какие же именно изменения ждут украинских предпринимателей

Обязательные чеки

По новым правилам выдавать чеки будут определенные категории бизнеса, их назвали "группы риска". Раньше это делать были обязаны только те группы ФОП, чей доход превышает один миллиона гривен в год.

Таким образом, под понятие "группы риска" попадают:

Регистраторы расчетных операций не будут применяться плательщиками единого налога первой группы.

Расчетным документом может быть кассовый чек, товарный чек, расходный чек, расчетная квитанция, проездной документ и т.п, подтверждающий факт продажи (возврата) товаров, предоставления услуг, созданный в бумажной и/или электронной форме (электронный чек, QR-код) или заполненный вручную.

Электронные чеки

Законами предусмотрена возможность использовать специально разработанное программное обеспечение для выдачи чеков.

Для украинских предпринимателей будет доступна "касса в смартфоне". Это специальное приложение для выдачи чеков, которое можно будет скачать на любой гаджет. Такое программное обеспечение дает возможность отправлять чеки покупателю на любой мессенджер, сканировать QR-код, обыкновенным образом распечатать или даже просто сфотографировать его.

Сейчас это приложение находиться на стадии тестирование, однако оно доступно пользователям.

Тем не менее, у многих пользователей есть проблемы с установкой приложения, так как антивирус распознает его, как вредоносное.

Учет товара

Отныне предприниматели, которые работают по упрощенной системе налогообложения, также будут обязаны подавать задокументированное подтверждение учета и происхождения товаров в органы контроля. Делать это можно будет в электронной или бумажной форме.

Так, это касается трех категорий, работающих по упрощенной системе, и осуществляющих реализацию:

техники и электроники с гарантией

лекарственных и медицинских средств

ювелирных и драгоценных изделий

Налоги

На 2020 год в бюджете заложена минимальная зарплата в размере 4723 гривны. Вместе с этим растет и показатель единоразового взноса. Раз в квартал предприниматели по упрощенной системе налогообложения обязаны его платить. Сумма составляет 22% от минимальной зарплаты. Таким образом, в 2020 года размер единоразового взноса будет составлять 1039,06 грн в месяц или 3177,18 грн раз в квартал. Суммарно за год получается - 12 468 гривен.

Обратите внимания, что есть исключение. Физлица предприниматели, которые являются пенсионерами или инвалидами не обязаны платить этот взнос на всех группах единоразового налога.

Штрафы

В связи с требованиями по регистрации расчетных операций и учету товара, предусматриваются также и новые штрафы за невыполнение условий.

До 1 октября 2020 года размер штрафа будет составлять:

10% стоимости товара, проданного с нарушениями - за нарушение, совершенное впервые;

50 % стоимости товара, проданного с нарушениями - за каждое следующее нарушение.

После переходного периода размер штрафов будет следующим:

100 % стоимости товара, проданного с нарушениями - за первое нарушение;

150 % стоимости товара, проданного с нарушениями - за каждое следующее нарушение.

Также будут введены следующие санкции:

Штраф в размере 75-ти гривен будет уплачен за продажу не подакцизного товара, который ранее не был запрограммирован в кассовом аппарате.

До 5100 гривен увеличивается штраф за продажу подакцизного товара, предварительно не запрограммированного в аппарате. Раньше эта сумма составляла 750 грн.

Вводится штраф в двойном размере стоимости товара, если тот не отражен в учете, когда это было необходимо.

Предусматриваются "кэшбеки" покупателем в случае невыдачи фискального чека или выдачи недействительного, то есть поддельного, чека. Это означает, что каждый покупатель может проверить номер чека в базе данных, и если он отсутствует, потребитель получает возврат денежных средств. Это затронет покупки от 850-ти гривен.

Напомним, для того, чтобы в 2020 году не менять группу налогообложения и продолжать свою деятельность, для каждой группы ФОП установили новые уровни годового дохода.