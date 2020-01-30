ОБСЄ зафіксували танки і гаубиці у противника [ Редактировать ]
Танки та гаубиці окупантів зафіксували спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
За їхніми даними, безпілотник ОБСЄ помітив ворожу військову техніку за межами спеціально виділених місць для їхнього зберігання.
Зокрема, неподалік селища Білого стоять шість гаубиць, біля селища Голубівки - САУ, а поблизу Новоселівки танк. Ще півсотні бойових машин зафіксували на полігонах біля Круглика та Мануйлівки.
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