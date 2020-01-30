В Украине исчезло 10 тысяч рек [ Редактировать ]
В Украине исчезло более 10 тысяч рек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной Экологической Рады.
Сейчас в Украине насчитывается:
- 63 тысячи рек,
- 400 тысяч прудов,
- 1 100 водохранилищ,
- 1 млн 300 тысяч га пресной воды.
Тем не менее, наша страна значится как маловодной. Как отмечается, маловодность - это одна из причин исчезновения малых рек в Украине.
В Раде подчеркнули, что водные источники загрязнены до такой степени, что из них нельзя брать питьевую воду. Только в 2019 году в отечественные водоемы было сброшено более 2 млрд кубометров различных стоков. 1/3 из них неочищенные.
По данным исследований, Украина находится на 125 месте из 180 стран по количеству питьевой воды на душу населения.
Экологи также сообщают, что в Украине в 2019 году во 2140 водоемах Украины погибли почти все водные живые ресурсы. Причинами этого становятся маловодие, различные сбросы загрязненных вод и зимы без снега.
"В Украине за последние четыре года наблюдается катастрофическое маловодие. Водоемы наполняются максимум на 70% от нормы", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Амстердаме исчезнет "Квартал красных фонарей".
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