ОБСЄ виявили танки та гаубиці бойовиків [ Редактировать ]
Танки та гаубиці окупантів виявили спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації. За їхніми даними, безпілотник ОБСЄ помітив ворожу військову техніку за межами спеціально виділених місць для їхнього зберігання.
Зокрема, неподалік селища Білого зафіксували шість гаубиць, біля селища Голубівки стоїть САУ, а поблизу Новоселівки танк. Ще півсотні бойових машин помітили на полігонах біля Круглика та Мануйлівки.
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