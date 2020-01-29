Киевское "Динамо" опубликовало расписание контрольных матчей [ Редактировать ]
Киевское "Динамо" опубликовало расписание контрольных матчей на втором турецком сборе, который продлится со 2 по 16 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте "Динамо".
На втором сборе у киевлян запланировано шесть контрольных матчей.
5 февраля. "Динамо" - "Олимпия" (Любляна, Словения)
6 февраля. "Динамо" - "Стремсгодсет" (Норвегия)
9 февраля. "Динамо" - "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)
11 февраля. "Динамо" - БАТЭ (Беларусь)
12 февраля. "Динамо" - "Тобол" (Казахстан)
15 февраля. "Динамо" - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
Время проведения матчей станет известно позже.
Раньше сообщалось о том, что голкипер "Динамо" удивил поступком с Милевским. А также известный футболист перенес инсульт.
Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.
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