В ВОЗ переименовали коронавирус [ Редактировать ]
Руководство Всемирной организации здравоохранения, посовещавшись, приняло решение о рекомендации присвоить выявленной в Китае болезни, вызванной коронавирусом, временное название - "острое респираторное заболевание 2019-nCoV". Об этом сообщает "ТАСС".
"Согласно рекомендации ВОЗ, временным названием болезни, вызывающей нынешнюю вспышку, должно стать "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", - указала организация.
В ВОЗ пояснили, что в пользу присвоения болезни временного названия высказались партнеры ВОЗ - Всемирная организация по охране здоровья животных и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Окончательное название этой болезни будет присвоено в рамках МКБ, отмечается в информационном бюллетене.
Окончательное решение по поводу названия коронавируса будет принято Международным комитетом по таксономии вирусов.
Также Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией международного значения.
Раньше сообщалось о том, что ВОЗ обратилась ко всему миру с важной информацией. А также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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