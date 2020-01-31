Австралійські розробники презентували додаток, що дозволяє незрячим орієнтуватися в мегаполісі. Спеціальну програму випустили для Мельбурна. Вона використовує GPS-навігацію і технологію маяків, які звуковими сигналами застерігають про наявність перешкоди на шляху.

На мапі, зокрема, зазначені вулиці, великі перехрестя, а також об'єкти, які можуть бути потенційно небезпечними.

"Тут вказані такі об'єкти, як-от: будівельний майданчик. Я знаю, що тут потрібно бути обережним. Я не зможу обійтися без тростини, але про небезпечні перепони додаток мене повідомить", - зазначив Натале Катрі, користувач.