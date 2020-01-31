"Очень громкая история", которую обещал Зеленский в ходе своего постановочного интервью на 100 дней президентства, в отношении Виктора Медведчука и его партии действительно оказалась очень громкой. 31 января украинские СМИ обнародовали запись разговора, в ходе которого глава СБУ Баканов обсуждает фальсификацию уголовного дела против Виктора Медведчука с главой ГБР Трубой.

Глава СБУ, как утверждают СМИ, заявляет:

Мы вчера дискутировали с Владимиром Александровичем (Зеленским. - Ред.) по поводу уголовных дел по Медведчуку, которые там есть. Он просто постоянно что-то говорит, и в принципе эти дела можно плодить и плодить. Я говорю, что, если мы их начнем плодить одно за другим, все равно лингвистическая экспертиза должна быть, которая что-то найдет в этих высказываниях. Потому что, если просто мы пойдем в суд, это будет оценочное суждение…

Власть, прекрасно зная, что Виктор Медведчук действовал и действует в рамках правового поля, всеми силами пытается устроить разного рода провокации. Отсюда организованная СБУ незаконная слежка и оперативно-розыскные действия в отношении представителей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и членов их семей, отсюда противоправные обыски в офисе партии, проведенные по сфальсифицированным предлогам.

Совершенно очевидно, что без "ручных" и подконтрольных судов власть не может расправляться с оппозиционными политиками, СМИ или добиваться выполнения своих незаконных решений. Запись разговора Баканова и Трубы доказывает, что главным препятствием для преступного беспредела СБУ является судебная система. И с ней они борются всеми силами: сокращают численность членов Верховного суда, пытаются уничтожить судебную систему Украины, сделать ее "ручной" для власти. Вот что надо сегодня Баканову, вот на что направлен его преступный умысел.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленного и объективного расследования относительно обнародованных СМИ записей. Но уже и сейчас понятно: "очень громкая история" о преступной фальсификации СБУ уголовных дел в отношении Виктора Медведчук очень плохо закончится для власти.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"