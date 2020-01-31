Пляшки, пакети, одяг, взуття і навіть меблі - все це можна знайти у сміттєвих кучугурах на річці Боржава. Одній із найбільших на Закарпатті, яка тече через два десятки сіл. І з кожного з них збирає місцевий мотлох. В Берегівському районі людям набридло за цим спостерігати тож згортувалися, і пішли розчищати річку. Що з цього вийшло - розповість Маряна Мартин.

"Берем з собою мішки лодка нас буде троє, троє на лодці як кажуть з Богом", - говорить Віктор Бучинський, еко-активіст.

Активісти вантажаться у гумовий човен і вирушають на сміттєве полювання. Один чоловік залишається на березі.

Екологічний екіпаж, як жартома називають себе громадські активісти. Їхнє завдання - врятувати річку Боржаву від кілометрових заторів сміття. Ось один із острівців, який планують бодай частково розчистити.

"Паливо мастильні, пінопласт, бачите, ходити можна по ньому, пів метра точно".

Аби очистити Боржаву потрібно щонайменше тиждень і спеціальне обладнання, якого не мають. Активісти намагаються розібрати вручну двохсотметровий затор. І це найменший на Боржаві в селі Верхні Ремети, розповідає сільський голова.

"Нижче по течії є кілька, зокрема, один масивний такий і вище по течії також є, багато їх, загалом близько десятка, буває що і меблі і холодильник, шлем мотоцикла", - говорить Олександр Подмятніков, голова Нижньореметівської сільської ради.

Куди тільки не зверталися місцеві чиновники. Кажуть, мотлох до них зносить течією з усіх районів, зокрема Іршавського та Виноргадіського. В більшості сіл області просто немає полігонів, не організовано і централізований вивіз непотребу.

"Є 609 сіл, із яких тільки 413 населених пунктів проводиться, налагоджена система централізованого збору сміття. Вирішити це питання можливо тільки за рахунок сміттєпереробних завводів", - говорить Віталій Ковач, начальник відділу Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА.

Врятувати Боржаву та інші річки можна побудувавши сміттєпереробні заводи. Один такий вже зводять на Берегівщині. А поки що активісти власними силами борються із засміченням.

Менше ніж за пів години роботи активісти прибрали з річки майже 20 мішків сміття, однак це тільки капля в Боржаві. Інший непотріб прибере природа навесні, відправивши його течією в Угорщину

Виловлене сміття здають на переробні станції. Одна з таких є в Берегові. Тут за це людям ще й заплатять.

"Бачите це десь в порядку 5 кг мішок як це було тільки пляшки це було би приблизно 15 грн, по 3 грн за кілограм, от так ми і приймаємо", - говорить Олег Супруненко, працівник приймального пункту сміття.

Активісти сподіваються, що на проблему засміченості річок звернуть увагу керівники. Та й самі мешканці краю.