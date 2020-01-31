В Китае специалисты создали экспресс-тест на определение коронавируса. Его разработали в городе Уси. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Этот тест позволит узнать результат через 8-15 минут. Он обладает высокой точностью и очень прост в использовании и транспортировке. Врачи надеются, что этот тест сможет помочь в борьбе с распространением коронавируса.

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Его создали ученые Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний и неназванной технологической компанией из города Уси.

Тест для диагностики запустили в производство и планируют выпустить около четырех тысяч единиц тестов. Первую партию направят в наиболее пострадавшую от коронавируса провинцию Хубэй.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.