Как определить коронавирус: в Китае создали экспресс-тест [ Редактировать ]
В Китае специалисты создали экспресс-тест на определение коронавируса. Его разработали в городе Уси. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
Этот тест позволит узнать результат через 8-15 минут. Он обладает высокой точностью и очень прост в использовании и транспортировке. Врачи надеются, что этот тест сможет помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Его создали ученые Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний и неназванной технологической компанией из города Уси.
Тест для диагностики запустили в производство и планируют выпустить около четырех тысяч единиц тестов. Первую партию направят в наиболее пострадавшую от коронавируса провинцию Хубэй.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.
по теме
Перелеты из Украины в Китай закроют на месяц
С 4 февраля авиакомпании в Украине планируют остановить прямые авиаперелеты
Смертельный коронавирус: таксист выгнал пассажира из-за кашля
В Китае мужчина приехал в провинцию Хэнань
В Пекине произошла первая смерть от коронавируса
В столице Китая Пекине впервые зафиксировали смерть о коронавируса
Смертельный коронавирус: кто находится в зоне риска
Ученые в Китае выяснили, кто более восприимчив к коронавирусу
В Китае изобрели новый метод борьбы с коронавирусом
Ученые в Китае изобрели успешный метод лечения нового коронавируса