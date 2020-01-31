В России выявлены двое больных коронавирусом [ Редактировать ]
В России выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер-министр России Татьяна Голикова.
Случаи заражения зафиксированы в Забайкалье и Тюменской области - это граждане Китая.
Известно, что принято решение о начале эвакуации россиян из Уханя и Хубэя. А также Россия ограничивает пересечение гражданами границы с Монголией.
И Россия, и Китай работают над созданием вакцины от коронавируса, сколько на это потребуется времени - сказать сложно, - говорит вице-премьер.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.
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