В России выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер-министр России Татьяна Голикова.

Случаи заражения зафиксированы в Забайкалье и Тюменской области - это граждане Китая.

Известно, что принято решение о начале эвакуации россиян из Уханя и Хубэя. А также Россия ограничивает пересечение гражданами границы с Монголией.

И Россия, и Китай работают над созданием вакцины от коронавируса, сколько на это потребуется времени - сказать сложно, - говорит вице-премьер.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.