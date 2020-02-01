В субботу, 1 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела боевиков в н.п. Новоташковское погибла старший боевой медик, сержант Клавдия Сытник. Об этом сообщает пресс-центр командования ОС в Facebook.

По данным штаба, во время доставки медикаментов на позиции украинских военных женщина попала под вражеский обстрел и получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Сытник погибла от сквозного обломочного ранения в грудную клетку слева, когда несла лекарства больному бойцу. Во время обстрела женщина была в средствах защиты.

"В это время этот участок фронта обстреливали из минометов, станковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Эксперты еще устанавливают, осколком какого именно снаряда была убита наш медика", - отметили в 93 ОМБр.

Отметим, Клавдия Сытник родилась 25 февраля 1986 г. в с.Зачепиловка на Харьковщине, где постоянно проживала, закончила Красноградский медицинский колледж, была фельдшером по образованию, проходила практику на "скорой помощи". В феврале 2017 г. призвалась на военную службу в Зачепиловском военкомате и заключила трехлетний контракт с Вооруженными Силами. Служила в 54-й отдельной механизированной бригаде, а в октябре 2019 г. перешла в 93 ОМБр.

У Сытник осталась дочь Юлия 2008 года рождения, отец, мать и младшая сестра, которая имеет инвалидность.

Ранее на Донбассе зафиксировали девять обстрелов.