Коронавирус в Китае: число инфицированных превысило 14,5 тысяч [ Редактировать ]
В мире по состоянию на 2 февраля зафиксировали 14 568 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV, из низ 305 смертельных случаев. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
За пределами Китая зафиксировали 155 случаев заражения. 23 случая в Европе (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по одному в Испании, Финляндии и Швеции).
Также, в министерстве отметили, что в Украине пока не зафиксировали ни одного подтвержденного заболевания.
Мы писали о том, что в Китае запустили "говорящих" дронов которые сообщают "срочно надень маску". Китайские власти стали использовать дроны, которые находят людей без маски, подлетают к ним и сообщают об опасности вируса. Также голос заставляет людей вернутся домой.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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