У Рівному госпіталізували дівчину, яка напередодні прилетіла з Китаю. Лікарі кажуть - для перестороги. Який діагноз поставили? - розкаже Сніжана Сидорук.

Інфекційне відділення рівненської міської лікарні. У цьому боксі - 22-річна Дар'я. Днями вона повернулася з Китаю. До лікарні звернулася, бо занедужала.

"Температури в мене високої не було. Я просто вирішила прийти, перестрахуватися. Я почуваюсь абсолютно здоровою, температури нема. Тільки що першить в горлі", - говорить Дар'я, жителька Рівного.

Дівчину медики ізолювали, бо вона приїхала з китайського міста Іу, що розташоване за сімсот кілометрів від Уханя, де було зафіксовано спалах коронавірусу. Пацієнтку обстежили та взяли всі необхідні аналізи.

"Характерних скарг як для коронавірусу таких як сильний кашель, підвищення температури чи утруднене дихання таких характерних симптомів немає. На даний момент часу в нас ні в Україні, ні зрозуміло в нас відділенні не має можливості, не має тест-систем для діагностики коронавірусу, але згідно протоколу ми обстежуємо на інші віруси", - говорить Галина Максимчук, завідувач інфекційного відділення для дорослих Рівненської центральної міської лікарні.

До прийому тих, хто повертається з Китаю, рівненські медики, запевняють, готові.

"Ми забезпечені повноцінно стовідсотково одягом для роботи з цими хворими. Єдине, що це боксовані палати і щоб нормально наприклад, спілкуватись з пацієнтом, було б дуже добре і ми хочемо зробити це радіозв'язок, щоб не заходячи в палату, можна було б з пацієнтом - запитати в нього про стан його здоров'я", - говорить Ігор Дундюк, заступник головного лікаря Рівненської центральної міської лікарні.

А це вже рівненська обласна лікарня. Тут підготували спеціальні палати. Ізолятор - у реанімації. Сюди в разі підозри на зараження коронавірусом доправлятимуть людей із районів.

У цій палаті є повітря стиснене і кисень з постійною безперебійною подачею.

Таке обладнання застосовуватимуть у разі складних випадків зараження вірусом. Пацієнтів, перебіг хвороби яких ускладниться пневмонією, рятуватимуть за допомогою апаратів штучної вентиляції легенів. Решту - ізольовано лікуватимуть медикаментами, які знімають гарячку, головний біль та запалення горла.

"Лікар в нас робить призначення і ми першу невідкладну допомогу надаємо цими ліками", - говорить Тетяна Диковицька, медсестра Рівненської обласної лікарні.

"Надання допомоги таким пацієнтам практично нічим не відрізняється від надання допомоги з вірусом грипу. Є різниця тільки в тому, що, на жаль, відсутня вакцина для лікувального процесу таких пацієнтів", - говорить Анатолій Мельничук, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Рівненської обласної лікарні.

Поки хворий перебуватиме в палаті, лабораторний центр здійснюватиме всі необхідні тести. Ось у таких захисних комплектах у Рівному працівники досліджують аналізи на виявлення збудників небезпечних інфекцій.

"Особи, у яких буде підозра на захворювання, будуть проби відбиратися і доставлятись в столичну лабораторію, де й будуть проводитися відповідні дослідження. Якщо такої змоги не буде - відправляється, як зараз це робиться, за кордон", - говорить Роман Сафонов, керівник Рівненського обласного лабораторного центру.

Результати аналізів Дар'ї показали - у неї звичайна ГРВІ. Тож дівчину готують до виписки.