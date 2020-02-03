В понедельник, 3 февраля, в Киев с официальным визитом прилетит президент Турции Реджеп Эрдоган. Официальные мероприятия с его участием стартуют с церемонии официальной встречи в Мариинском дворце, в 11.00. О том, что будут обсуждать политики пишет "Укринформ".

Перед началом визита, председатель парламентской группы дружбы Турции и Украины, депутат от Партии справедливости и развития Йылдырым Тугрул Тюркеш рассказал о двух важных приоритетах, на которых и сосредоточат свое внимание президенты Зеленский и Эрдоган.

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"Прежде всего хочу заметить, что бизнес-составляющая недостаточна для Украины и Турции. 4 миллиарда долларов товарооборота - это ничто. Мы должны увеличить его и способствовать бизнесу, сотрудничество должно быть более интенсивным. Это номер один", - отметил Йылдырым Тугрул Тюркеш.

Еще одна актуальная составляющая, по его словам, - политическая.

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"Номер два - это политические вопросы. Турция в хороших отношениях с Украиной. Но у нас также определенные отношения с Россией. Мы пытаемся взять на себя роль в решении некоторых вопросов. И мы будем продолжать работать в этом направлении", - добавил депутат турецкого парламента.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил еще одного советника. А также Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА.