"Будем давить": Зеленский рассказал о компенсации жертвам авиакатастрофы в Иране [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что компенсации в размере 80 тыс. долларов от Иран из-за крушения самолета будет недостаточно. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.
"Они нам сразу предложили 80 тыс. долларов каждой семье, за каждого пострадавшего, за каждую жертву. Мне кажется, что это совсем не те вещи. Если женщина говорит: "А как мой ребенок пойдет в институт? У меня нет работы. У меня был муж, только он один был кормилец". Поэтому 80 тыс. долларов - это очень мало. Хотя я с вами полностью, на 100%, согласен, что не измеряется человеческая жизнь любыми цифрами, любыми деньгами. Но будем давить, давить на большую сумму", - сказал он.
Украина настаивает на том, чтобы забрать черные ящики самолета МАУ. А также, он рассказал, что Тегеран 3 февраля пригласил украинских специалистов для расшифровки черных ящиков.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
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