Авиакатастрофа в Иране: Рябошапка сделал заявление [ Редактировать ]
В четверг, 30 января, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сделал заявление о сбитом в Иране украинском самолете. Так, по его словам, Украина пока не видит должной реакции Ирана в вопросе расследования обстоятельств авиакатастрофы. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Рябошапка отметил, что украинская сторона неоднократно обращалась с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. В частности, он сам обращался письменно к генеральному прокурору Ирана.
"Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, - пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть", - рассказал он.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
А в "Борисполе" родные прощались с погибшими украинцами. А также, что США выразили соболезнования семьям погибших украинцев в авиакатастрофе МАУ
по теме
Погибших в авиакатастрофе в Иране возвращают в Украину: когда пройдет церемония прощания
В пятницу, 17 января, появилась информация о том, что погибших в авиакатастрофе под Тегераном пассажиров и членов экипажа возвращают в Украину
Авиакатастрофа в Иране: Украине не дают черные ящики
В среду, 15 января, на заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности руководитель международно-правового департамента Офиса генпрокурора Полина Чиж сделала заявление
Авиакатастрофа в Иране: арестованы причастные к крушению самолета
Во вторник, 14 января, в Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета
Авиакатастрофа в Иране: идентифицировали первое тело украинца
В понедельник, 13 января, украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе самолета МАУ 8 января
Авиакатастрофа в Иране: Пристайко заявил о дате передачи черных ящиков
В понедельник, 13 января, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сделал заявление