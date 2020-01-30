В четверг, 30 января, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сделал заявление о сбитом в Иране украинском самолете. Так, по его словам, Украина пока не видит должной реакции Ирана в вопросе расследования обстоятельств авиакатастрофы. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Рябошапка отметил, что украинская сторона неоднократно обращалась с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. В частности, он сам обращался письменно к генеральному прокурору Ирана.

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"Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, - пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть", - рассказал он.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

А в "Борисполе" родные прощались с погибшими украинцами. А также, что США выразили соболезнования семьям погибших украинцев в авиакатастрофе МАУ