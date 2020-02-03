В понедельник, 3 февраля, прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17 на Донбассе в июле 2014 года. Об этом заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, передает "УНН".

Отмечается, что четверых фигурантов также вызвали для проведения следственных действий.

"Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых - Пулатова Олега Юлдашевича - будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского", - отметила Кутина.

Напомним, что первое судебное заседание по делу о сбитом самолете рейса MH17 Malaysia Airlines в Гааге запланировано на 9 марта 2020 год. один из фигурантов дела о катастрофе MH17 присоединится к судебному процессу в Нидерландах. Пока не разглашается, кто именно будет на скамье обвиняемых, а также какая юридическая компания будет заниматься его защитой.

Ранее сообщалось, что в СБУ подытожили пять лет расследования по делу о катастрофе МН17. Напомним, что Волкер призвал Россию перестать лгать в отношении катастрофы МН-17.