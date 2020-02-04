У лікарні Києва не підтвердили коронавірус у трьох людей [ Редактировать ]
У двох пацієнтів, яких шпиталізували в Олександрівську лікарню столиці, підозру на коронавірус не підтвердили. Про це повідомили в Мінохорони здоров'я. Також відхилено підозру ще у трьох людей, які повернулися з Китаю - їм встановлено діагноз "аденовірусна інфекція".
Нагадаю, першого лютого до пункту обстежень в аеропорту Бориспіль звернулися двоє пасажирів щодо підозри на захворювання коронавірусом.
За результатами досліджень, встановлено діагноз ГРВІ. У Міністерстві запевнили, що моніторять епідемічну ситуацію.
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