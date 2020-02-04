У двох пацієнтів, яких шпиталізували в Олександрівську лікарню столиці, підозру на коронавірус не підтвердили. Про це повідомили в Мінохорони здоров'я. Також відхилено підозру ще у трьох людей, які повернулися з Китаю - їм встановлено діагноз "аденовірусна інфекція".

Нагадаю, першого лютого до пункту обстежень в аеропорту Бориспіль звернулися двоє пасажирів щодо підозри на захворювання коронавірусом.

За результатами досліджень, встановлено діагноз ГРВІ. У Міністерстві запевнили, що моніторять епідемічну ситуацію.