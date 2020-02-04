У двух киевлян не подтвердился коронавирус - Минздрав [ Редактировать ]
У двух киевлян - пациентов Александровской больницы, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус, не подтвердился диагноз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
По результатам медицинского осмотра и консультаций 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванной 2019-nCoV (коронавирус - ИФ). Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии, - сказано в сообщении.
В Минздраве подчеркнули, что отклонено подозрение еще в трех случаях у лиц, вернувшихся из Китая, которым поставлен диагноз "аденовирусная инфекция".
В министерстве напомнили, что 1 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились два пассажира по подозрению на заболевание 2019-nCoV. По итогам исследований им установлен диагноз ОРВИ.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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