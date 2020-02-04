У двух киевлян - пациентов Александровской больницы, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус, не подтвердился диагноз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

По результатам медицинского осмотра и консультаций 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванной 2019-nCoV (коронавирус - ИФ). Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии, - сказано в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что отклонено подозрение еще в трех случаях у лиц, вернувшихся из Китая, которым поставлен диагноз "аденовирусная инфекция".

В министерстве напомнили, что 1 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились два пассажира по подозрению на заболевание 2019-nCoV. По итогам исследований им установлен диагноз ОРВИ.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.