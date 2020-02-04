Один из фигурантов дела о катастрофе MH17 на Донбассе Игорь Гиркин ("Стрелков") отверг обвинения прокуратуры Нидерландов. Об этом он заявил в комментарии российским СМИ, передает "РБК-Украина".

По его словам, он не признает обвинение прокуратуры Нидерландов.

"Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне", - заявил Стрелков.

Он также добавил, что не готов давать показания по этому делу, даже если бы его "доставили туда насильно".

Отметим, вчера стало известно, что Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17 на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в СБУ подытожили пять лет расследования по делу о катастрофе МН17. Напомним, что Волкер призвал Россию перестать лгать в отношении катастрофы МН-17.