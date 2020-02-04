Корабель пробуде в порту допоки медики не визначать - чи є ще заражені на лайнері

У японському порту Йокогами помістили на карантин круїзний лайнер з понад трьома з половиною тисячами людей на облавку. Річ у тім, що у пасажира, який напередодні зійшов із трапа судна, виявили "китайський" коронавірус. Корабель пробуде в порту допоки медики не визначать - чи є ще заражені на лайнері.

На карантин на острові Різдва помістили і більше двохсот сорока австралійців, яких напередодні евакуювали з провінції Хубей.

Глава австралійського МОЗу Грег Гант заявив: відпустять людей додому тільки за два тижні - такий максимальний інкубаційний період "китайського" вірусу.

"Ми перевірили усіх наших громадян. Попередньо, заражених коронавірусом не виявлено. Утім нам доведеться ізолювати цих людей ще на два тижні, щоб остаточно переконатися. Я розумію, як важко цим людям, але ми не можемо допустити поширення вірусу на континенті", - говорить Грег Гант, міністр охорони здоров'я Австралії.