Китайський коронавірус: японці помістили на карантин круїзний лайнер з пасажирами [ Редактировать ]
У японському порту Йокогами помістили на карантин круїзний лайнер з понад трьома з половиною тисячами людей на облавку. Річ у тім, що у пасажира, який напередодні зійшов із трапа судна, виявили "китайський" коронавірус. Корабель пробуде в порту допоки медики не визначать - чи є ще заражені на лайнері.
На карантин на острові Різдва помістили і більше двохсот сорока австралійців, яких напередодні евакуювали з провінції Хубей.
Глава австралійського МОЗу Грег Гант заявив: відпустять людей додому тільки за два тижні - такий максимальний інкубаційний період "китайського" вірусу.
"Ми перевірили усіх наших громадян. Попередньо, заражених коронавірусом не виявлено. Утім нам доведеться ізолювати цих людей ще на два тижні, щоб остаточно переконатися. Я розумію, як важко цим людям, але ми не можемо допустити поширення вірусу на континенті", - говорить Грег Гант, міністр охорони здоров'я Австралії.
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