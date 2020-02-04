Нападающий футбольного клуба "Барселона" Усман Дембеле получил травму. Об этом сообщает AS.

Известно, что француз травмировал мышцу во время тренировки с командой из-за чего пропустит ближайшие матчи. Ожидается, что для восстановления футболисту понадобится около двух недель.

Напомним, что Дембеле не помогал каталонцам с ноября после травмы в матче с дортмундской Боруссией.

Таким образом, в текущем сезоне француз сыграл девять матчей, забив 1 гол.

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