Нападающий "Барселоны" не сможет выйти на поле [ Редактировать ]
Нападающий футбольного клуба "Барселона" Усман Дембеле получил травму. Об этом сообщает AS.
Известно, что француз травмировал мышцу во время тренировки с командой из-за чего пропустит ближайшие матчи. Ожидается, что для восстановления футболисту понадобится около двух недель.
Напомним, что Дембеле не помогал каталонцам с ноября после травмы в матче с дортмундской Боруссией.
Таким образом, в текущем сезоне француз сыграл девять матчей, забив 1 гол.
Раньше сообщалось о том, что защитник Бусько покинул "Карпаты". А также против легендарного футболиста возбудили уголовное дело. Мы писали, что "Динамо" в меньшинстве проиграло "Заре" битву за Лигу чемпионов.
Роналду впервые за 6 лет проиграл финал. А также Роналду не включили в состав "Ювентуса".
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