Сьогодні Всесвітній день боротьби з раком. Ізраїльська медицина давно демонструє успіхи в онкології, одужуваність хворих на рак в цій країні - одна з найвищих у світі. У чому секрет успіху - дивіться далі.

Дівчину готують до опромінення. У неї складна форма раку, але лікарі впевнені в успіху - допомагають нові технології. Пухлина розташована поряд із мозком. Але сучасні апарати для опромінення працюють настільки точно, що майже не пошкоджують навколишні тканини. Опромінювати можна буквально квадратні міліметри, ще п'ять років тому це було неможливо. З'явилися і новІ препарати, тепер в деяких вИпадках можна навіть уникнути болісної хіміотерапії.

"Ми беремо клітини пацієнта і діємо на них методами генної інженерії. Це робить їх неймовірно агресивними щодо ракових клітин. Такі лімфоцити починають буквально пожирати пухлину, і таким чином організм пацієнта сам бореться з хворобою", - говорить Натанель Хоровітц, директор інституту лімфоми.

Рак, як і раніше, одна з головних причин смерті в Ізраїлі. За минулий рік від нього померло 11 тисяч людей. Тому онкологія тут - особлива галузь, в яку вкладають чималі кошти. Основа системи - рання діагностика.

"Ймовірність розвитку раку. Наприклад, знаходимо у людини атипові клітини, які ще не сформувалися у пухлину. Якщо пацієнт виконуватиме наші рекомендації, вести здоровий спосіб життя, - він навіть може уникнути хвороби", - говорить Надір Арбер, директор центру ранної діагностики раку.

Деякі види раку в Ізраїлі лікують уже навіть без госпіталізації, наприклад, ранні стадії пухлин молочної залози. З'явилися засоби для лікування меланоми, ще три-чотири роки тому цей діагноз був однозначним смертним вироком. Людина або приходить у медзаклад отримати крапельницю, або п'є пігулки вдома, - працюючи і займаючись повсякденними справами. У 2020 уряд значно збільшив фінансування програм, спрямованих на боротьбу з онкологією та розроблення нових ліків. Головна з них - вакцина, яка допоможе запобігти деяким видам онкологічних захворювань.