Трупы в мешках: показали жуткие кадры из крематория в Ухане [ Редактировать ]
Во вторник, 4 февраля, в сети опубликовали видеозапись из крематория китайского города Ухань. Именно в этом городе началось распространение опасного коронавируса нового типа, от которого погибли сотни человек. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале "Протесты в мире".
"Человек за кадром поет песню Джеки Чана "My country doesn’t seem sick at all" ("Моя страна совсем не кажется больной")", - отмечается в подписи к записи.
На видео видно ряд из коек с накрытыми человеческими телами в помещении крематория.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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