Во вторник, 4 февраля, в сети опубликовали видеозапись из крематория китайского города Ухань. Именно в этом городе началось распространение опасного коронавируса нового типа, от которого погибли сотни человек. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале "Протесты в мире".

"Человек за кадром поет песню Джеки Чана "My country doesn’t seem sick at all" ("Моя страна совсем не кажется больной")", - отмечается в подписи к записи.

На видео видно ряд из коек с накрытыми человеческими телами в помещении крематория.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.