У справі вбивства Павла Шеремета знову судові засідання. Вирішують чи продовжувати запобіжні заходи п'ятьом фігурантам. На цю хвилину Печерський райсуд Києва залишив під вартою Юлію Кузьменко та Владислава Грищенка, який обвинувачується також в іншій справі. Як усе було - бачила Ірина Баглай.

Біля Печерського суду активісти, ветерани АТО, волонтери. Люди прийшли підтримати Юлію Кузьменко, Андрія Антоненка, Яну Дугарь та подружжя Грищенків. Судовим конвеєром сьогодні розглядали клопотання прокуратури подовжити їм запобіжні заходи. У самому суді – не проштовхнутись.

Юлії Кузьменко - лікарю-кардіологу та волонтерці - сторона обвинувачення просить подовжити строк арешту в СІЗО ще на два місяці.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено в належний спосіб заступником Генпрокурора до 4 місяців в зв’язку з необхідністю проведенню низки слідчих дій", - говорить Сергій Зузак, прокурор.

Від Дугар до Грищенків. Ланцюжок знайомств привів слідство до думки, що всі п'ятеро і є групою злочинців, пов'язаних із вбивством, хоча вони й не були знайомі у 2016, коли підірвали автівку з Шереметом.

"Вивчено оточення Юлії Кузьменко, вона підтримує тісні стосунки з Антоненко і, оглянувши відео з місця, де було здійснено вбивство, було зроблено припущення, що цими особами можуть бути Антоненко і Кузьменко", - говорить Сергій Зузак, прокурор.

Зі свого боку, захист Юлії Кузьменко просить звернути увагу суду, що припущення - це і є фактично доказова база прокуратури. А основний доказ - експертизу ходи Кузьменко, що, на переконання слідства, доводить її винуватість, - адвокат ставить під сумнів, посилаючись на відповіді Мін'юсту та низки дослідних інститутів.

"Листи відповіді Донецького науково-дослідного інституту експертиз, Харківського а також Одеського які зазначають про те, що не існує криміналістичного аналізу ходи не існує методології не існує фахівців і взагалі такі дослідження провести неможливо бо фактично не існує", - говорить Тарас Безпалий, адвокат.

"Щодо відсутності в Україні таких методик кваліфікації особи за ходою я погоджуюся і захист наведеними аргументами дійсно в Україні не має таких методик, але такі методики розроблені провідними експертами закордоном", - говорить Сергій Зузак, прокурор.

Юлія Кузьменко - мати неповнолітнього хлопчика. Дитячий лікар-кардіолог, у якої до середини лютого розписані близько двадцяти операцій. Запевняє - тікати з країни не збирається і готова здати закордонні паспорти. Тому захист просив змінити арешт на домашній нічний. Сама ж Юлія Кузьменко свою причетність до вбивства категорично заперечує.

"Я точно знаю, что я не убийца, я хорошая мать, я хороший врач, выехать заграницу паспорта вот лежат отдадим сразу и в отношении заграницы могу сказать точно, мне из этой страны поганой метлой не выгонишь, потому что у меня здесь, дом, ребенок, работа и я в эту страну, особенно последние годы слишком много чего вложила и слишком много нервов отдала", - говорить Юлія Кузьменко лікар, волонтер.

Однак аргументи захисту суд залишає без задоволення. Кузьменко під вартою до 3 квітня.

"Ухвала може бути оскаржена протягом 5 діб".

Адвокати ж сподіваються на перемогу в черговому апеляційному процесі.