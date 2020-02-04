Корупційний скандал у Білорусі. Заарештовано директорів одразу чотирьох цукрових заводів.

Окрім цього, під варту взяли й керівника Білоруської цукрової компанії, яка має контролювати ці підприємства. За словами президента Білорусі Лукашенка, продукцію заводів продавали московській фірмі-прокладці за заниженими цінами. А та вже нібито постачала товар за ринковою вартістю. Різницю директори забирали собі.