Корупційний скандал у Білорусі: заарештовано директорів цукрових заводів [ Редактировать ]
Корупційний скандал у Білорусі. Заарештовано директорів одразу чотирьох цукрових заводів.
Окрім цього, під варту взяли й керівника Білоруської цукрової компанії, яка має контролювати ці підприємства. За словами президента Білорусі Лукашенка, продукцію заводів продавали московській фірмі-прокладці за заниженими цінами. А та вже нібито постачала товар за ринковою вартістю. Різницю директори забирали собі.
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