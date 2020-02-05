Во вторник, 4 февраля, на востоке Турции произошло жуткое ДТП. Лавина сбила с дороги автобус,в результате чего погибли 5 человек. Еще семь пассажиров получили травмы. Об этом сообщает телеканал NTV.

Инцидент произошел на трассе Ван-Бахчесарай. Лавина частично накрыла снегоуборочную машину, а затем снесла микроавтобус. Он упал с 40-метрового обрыва.

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Как рассказал губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Бильмез, водитель снегоуборочной техники успел выпрыгнуть из кабины и вызвал спасателей. Им удалось добраться до рухнувшего транспортного средства и извлечь пострадавших и тела погибших.

Раньше сообщалось о том, что в Кременчуге мужчина попал под колеса фуры. А под Львовом в жутком ДТП скончалась 15-летняя девочка. Также недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека.

В Киеве в страшном дорожно-транспортном происшествии погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем. Ранее сообщалось, что под Львовом произошла ужасающая авария на трассе.

Также мы писали о том, что под Житомиром полицейский устроил смертельное ДТП, а также в Днепре мужчина угодил под колеса Mercedes.