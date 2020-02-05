В среду, 5 февраля, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о том, что зарплата и премия министров после привязки их к средней по Украине не будет превышать 100 тысяч гривен. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Та позиция, которая озвучена, что в среднем в 3-5 раз больше средней зарплаты по стране, это тоже нормально. У нас средняя зарплата около 10 тысяч гривен, от 10 до 11 сейчас колеблется. Поэтому зарплата чиновника 30-35 тысяч гривен - это адекватная зарплата. Премия в размере одного оклада. То есть это может быть вместе 60 тысяч, но фактически не более 100 тысяч Это нормальная история, абсолютно адекватная", - отметил Корниенко.

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По его словам, средняя зарплата депутата достигает 40 тысяч гривен.

У депутатов, у которых научные звания, чуть больше. Но у нас у рядовых депутатов нет званий. У меня меньше, у главы комитета больше.

Он отметил, что зарплаты министров в 40-50 тысяч считает также приемлемыми. А во фракции нормально воспринимают привязку зарплаты министров к средней в Украине.

Напомним, Дмитрий Разумков заявил, что зарплаты народных депутатов проиндексируют в соответствии с ростом прожиточного минимума

Кроме того, министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что темпы роста реальной заработной платы в Украине в 2020 году будут оставаться высокими.