Зарплаты депутатов в Украине урежкут [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителей органов исполнительной власти. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Во время совещания с участием представителей Кабмина и Верховной Рады премьер-министр Алексей Гончарук сообщил Зеленскому, что правительство приняло решение упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств.
"Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - максимальная премия будетсоставлять не более чем один оклад", - подчеркнул глава правительства.
Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства Кабмина будет публичной.
Как считает Зеленский, привязка оплаты труда к коэффициенту средней заработной платы по стране является справедливой.
"Если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже", - отметил глава государства.
Напомним, Дмитрий Разумков заявил, что зарплаты народных депутатов проиндексируют в соответствии с ростом прожиточного минимума
Кроме того, министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что темпы роста реальной заработной платы в Украине в 2020 году будут оставаться высокими.
по теме
"Будем прощаться": Зеленский сделал резкое заявление из-за зарплат министров
В пятницу, 17 января, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком сделал заявление
Зарплаты чиновников: Кабмин пообещал Зеленскому урезать выплаты
Во вторник, 4 февраля, прошло совещание президента Владимира Зеленского с представителями Кабмина и фракции "Слуга народа" премьер Алексей Гончарук
Закон о рынке земли самый лояльный в Украине - Зеленский
Зеленский выступил с заявлением о рынке земли
Сколько получила пресс-секретарь Зеленского за 2019 год
Сколько получила Мендель с июня по декабрь 2019 года
Зеленский призвал турецкие компании инвестировать в Украину
Зеленский выступил с важным заявлением об инвестициях