В среду, 5 февраля, на заседании правительства было принято решение отменить обязательное получение разрешения от Государственной архитектурно-строительной инспекции о начале выполнения работ по капитальному ремонту дорог общего пользования. Это будет сделано в качестве эксперимента. Об этом пишет премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram.

Отмена этой одной нормы сократит процедуру оформления документов примерно на 3-5 месяцев.

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"Теперь подрядчик сможет начать работы сразу после победы в тендере и заключения договора. Единственное условие - надлежащее качество строительных работ должно осуществляться инженером-консультантом, а строительные работы на период строительства и гарантийного срока качества работ должны быть застрахованы", - написал Гончарук.

Премьер отметил, что те, кто не хотят участвовать в эксперименте, будут проходить общую процедуру приобретения права на выполнение строительных работ.

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