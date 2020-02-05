Ремонт дорог в Украине: Кабмин проведет эксперимент [ Редактировать ]
В среду, 5 февраля, на заседании правительства было принято решение отменить обязательное получение разрешения от Государственной архитектурно-строительной инспекции о начале выполнения работ по капитальному ремонту дорог общего пользования. Это будет сделано в качестве эксперимента. Об этом пишет премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram.
Отмена этой одной нормы сократит процедуру оформления документов примерно на 3-5 месяцев.
"Теперь подрядчик сможет начать работы сразу после победы в тендере и заключения договора. Единственное условие - надлежащее качество строительных работ должно осуществляться инженером-консультантом, а строительные работы на период строительства и гарантийного срока качества работ должны быть застрахованы", - написал Гончарук.
Премьер отметил, что те, кто не хотят участвовать в эксперименте, будут проходить общую процедуру приобретения права на выполнение строительных работ.
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