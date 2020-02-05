Кабинет министров Украины на заседании одобрил увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории Монголии и Аргентины до 90 дней в течение 180 дней. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на своем канале в Telegram.

Отныне украинцы смогут путешествовать по Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз. Правительство утвердило два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории двух стран вдвое, - сообщил Гончарук.

Раньше сообщалось о том, что Украина получила безвиз с "горячей" страной. Напомним, что Украина подписала важный документ с Колумбией. А также Украина потеряла безвиз с двумя странами.

А в Министерстве иностранных дел Украины рассказали об угрозе отмены безвизового режима с Европейским союзом.