СБУ проводит обыски в квартире журналиста "1+1" [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько. Об этом сообщает "Униан".
Напомним, в здании телеканала "1+1" проходит обыск сотрудниками Службы безопасности Украины. По словам депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского обыски проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
СБУ заявила, что не вмешивается в работу телеканала в ходе обысков, следственные действия проводятся и по другим адресам.
В группе "1+1 медиа" заявили, что считают обыски в редакции давлением на СМИ.
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