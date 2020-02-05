Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько. Об этом сообщает "Униан".

Напомним, в здании телеканала "1+1" проходит обыск сотрудниками Службы безопасности Украины. По словам депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского обыски проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

СБУ заявила, что не вмешивается в работу телеканала в ходе обысков, следственные действия проводятся и по другим адресам.

В группе "1+1 медиа" заявили, что считают обыски в редакции давлением на СМИ.