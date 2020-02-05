В СБУ озвучили причину обысков на "1+1" [ Редактировать ]
В Службе безопасности Украины выступили с важным заявлением касательно обысков, которые проводятся в здании медиа-группы "1+1". Соответствующее заявление было опубликовано в Facebook.
Обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18 не связаны с деятельностью телеканала 1+1, а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудио файлов, полученных незаконным способом. Продолжаются следственные действия, осуществляемые на основании решения суда, - говорится в сообщении
Известно, что следственные действия также проводятся и в других лиц, проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств.
Никакого вмешательства в работу ТВ канала 1 + 1 не производится, - добавили в СБУ.
Раньше сообщалось о том, что в здании телеканала "1+1" провели обыск сотрудниками Службы безопасности Украины. По словам депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского обыски проходят в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
В группе "1+1 медиа" заявили, что считают обыски в редакции давлением на СМИ.
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