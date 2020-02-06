На Донбасі зафіксували сім порушень тиші [ Редактировать ]
Сім порушень тиші зафіксовано з боку російських найманців минулої доби. Ворог атакував позиції ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів.
П'ятий день поспіль зі 120-міліметрового калібру російські найманці ведуть вогонь у районі селища Оріхове. Військовослужбовці ООС адекватно відповідають на ворожі провокації.
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