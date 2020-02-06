Правоохоронці розслідують аварію швидкісного потягу поблизу Мілану [ Редактировать ]
Аварію швидкісного поїзда, що сталася вранці неподалік Мілана, розслідують італійські правоохоронці.
З невідомих поки що причин, локомотив пасажирського потяга зійшов з рейок, врізався у вантажний вагон на сусідній колії, а потім протаранив будівлю. Перекинувся щонайменше один вагон. Загинули обидва машиністи, травм зазнала 31 людина.
Через інцидент залізничний рух між Міланом та Болоньєю призупинили.
"Італійські швидкісні поїзди цього типу вважають неперевершеними в усьому світі. Тому ця аварія мені видається неймовірною і незрозумілою. Ми докладемо усіх зусиль, щоб збагнути, що саме сталося", - повідомляє Аттіліо Фонтана, губернатор Ломбардії.
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