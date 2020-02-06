Життя майже 2,5 мільйонів українців залежить від розвитку хімічної галузі. У шести містах України хімпідприємства - бюджетоутворюючі, але зараз - у глибокій кризі. Що кажуть експерти? Чула Марина Григорян.

Офіс президента. За зачиненими дверима робоча зустріч радників голови держави, керівників Міністерства економіки та спеціалістів хімічної галузі - на порядку денному питання покращення промислової політики, яка сьогодні в кризовому стані. У порівнянні з сусідніми країнами, частка хімічної галузі у ВВП України нижче в майже 8 разів. Тим часом, у Польщі, Туреччині, Китаї, США, Чехії або ж Словенії, частка хімії перевищує 10% ВВП. Орієнтуючись на цей досвід, українські можновладці планують підняти українську економіку на новий рівень.

"Проблема состоит в том, что отдельно взятая отрасль, химическая, которая могла бы стать драйвером для нашего экономического роста, испытывает точно не лучшие времена. И если посмотреть в динамике, то динамика кажется достаточно пугающей. Например, пиковые значения которые были у нашего химпрома - это порядка 10% структуры нашей экономики, в структуре нашего ВВП, но если посмотреть сейчас, - то это чуть ли не в два раза дополнительные рабочие места. Соответственно, это влияет на уровень безработицы, на уровень наполняемости нашего бюджета - если мы думаем по поводу того, как стабильно или не стабильно будут работать химические предприятия", - наголосив Олег Устенко, радник президента України з питань економіки.

"Сейчас нужно чтоб правительство приняло решение по завершению спецрасследования, которое проводится по защите рынка Украины от массированого импорта рынку азотных и комплексных удобрений. Внедрили определенное квотирование и тем самым защитили национального товаропроизводителя, производителя удобрений. На самом деле, речь идет о такой своеобразной гибридной торговой форме войны между Украиной и Россией производителями удобрений", - наголосив Андрій Сьоміч, заступник директора АТ "Дніпроазот".

Українська хімічна промисловість відома виробництвом мінеральних азотних добрив. На цьому спеціалізують, шість хімзаводів. Але усі потерпають від зовнішньої конкуренції. Експерти кажуть: хімічне протистояння розгортається між вітчизняними та російськими заводами. І козирі не на стороні України. Основною сировиною для виробництва азотних добрив є газ. Він складає 70% собівартості міндобрив. Ціна ж на блакитне паливо в Росії - 75 $/тис м³, в Україні може сягати 320 $.

У Росії - 75 $/тис м³;

В Білорусі - 150 $/тис м³;

Узбекистані - 72 $/тис м³;

Грузії - 155 $/тис м³.

В Україні в 2019р складала від 210 до 320 $/тис м³.

Відтак, українські компанії опинились в нерівних умовах. І російські добрива просто заполонили український ринок. Що призвело до кризи в українській хімгалузі. З 2014 року більшість заводів суттєво зменшили потужність, а згодом зовсім зупинили роботу. З кожним роком Україна втрачає і експортний потенціал на ринку добрив.

"Мы видим схемы переработки российского полупродукта на мощностях в Турции - это аммиак, перерабатывается в Турции и в Украину селитра. На грузинских заводах происходит примерно та же ситуация. Мы просто ожидаем от министерства по результатам официальных расследований соответствующие выводы. Результат реализации стратегии Российской Федерации по развитию своего национального химпрома и нефтехим- промышленности и Украина является площадкой, на которой эта программа успешно реализована - это агрессивная политика России", - наголосив Ігор Гольченко, директор по зв'язках з органами держаної влади Group DF.

Дати українській економіці більше 5% ВВП країни в 2020 році - такий потенціал галузі, кажуть фахівці. В Українській хімії працює на сьогодні більше 113 тис осіб. Це 5% усіх працівників української промисловості. Від самих підприємств залежать доля майже двох з половиною млн людей у шести містах України.

"113 тыс человек работают в отрасли. По этому, за сегодня, когда мы говорим о промышленности - мы говорим прежде всего о рабочих местах, о занятости, об инвестициях, и о перспективах вообще "быть или не быть". Сегодня мы услышали достаточно конструктивную позицию правительства и Офиса президента о том, что они видят нашу химическую промышленность перспективной. И мы считаем: для того, чтобы она реализовалась - надо две очень простых вещи. Первое: мы должны научится жестко, очень жестко защищать свои интересы, защищать пошлинами, защищать квотами, защищать свой рынок. Второе: мы должны нарисовать дорогу, нарисовать стратегию, какой мы видим эту промышленность через 5 лет", - зазначив Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України.

Обсяг внутрішнього хімічного ринку на сьогодні складає 294 млрд грн. Кому вони дістануться - українським чи російським компаніям, - залежитеме від якості промислової політики нашої держави.