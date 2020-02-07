Конфлікт у Сирії: від обстрілів масово гинуть люди [ Редактировать ]
Щонайменше 15 мирних жителів загинули внаслідок авіаударів та обстрілів армії Асада та російських військ у сирійському Ідлібі. Своєю чергою, військову присутність у регіоні посилює Анкара. Напередодні з турецької провінції Хатай до Сирії вирушила колона з 20 танків.
Нагадаю, півтора роки тому на переговорах у Сочі Туреччина і Росія домовилися про створення демілітаризованої зони в сирійському Ідлібі. Проте атаки сил Асада та російської армії на Ідліб тривають досі.
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