Авиакатастрофа с МАУ: в Иране преследуют журналистов [ Редактировать ]
В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что десятки иранских журналистов испытывают сильное давление властей после публикаций о сбитом самолете МАУ и прошедших в стране протестов. Об этом сообщила международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF).
В частности, журналистов начали вызывать на допросы, проводить у них обыски и заставлять закрыть их аккаунты в социальных сетях. Также ряд медийщиков получали угрозы.
В организации "Репортеры без границ" отмечают, что начиная с 6 февраля, минимум 21 журналиста в Иране вызывали и допрашивали сотрудники разведки, которые работают на элитный "Корпус стражей исламской революции" или Министерство разведки.
Сотрудники иранской разведки, по данным RSF, после сбития самолета МАУ пришли обыскивать дома и офисы отдельных журналистов. Во время обысков силовики забрали компьютеры, мобильные телефоны, книги, документы и рукописи.
На данный момент ни один из журналистов не арестован, но отдельных из них работодатели предупредили, что им стоит быть осторожными в высказываниях в социальных сетях. Некоторым журналистам даже пришлось закрыть свои аккаунты в соцсетях Instagram, Twitter и Facebook, или же прекратить публиковать на этих платформах любые высказывания.
Давление журналисты почувствовали после того, как отказались публиковать заявления государства, которые, по словам журналистов, были ложными.
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Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
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