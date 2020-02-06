Канада в который раз обратилась к властям Тегерана с требованием отправить во Францию ​​"черные ящики" сбитого 8 января пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, передает "Радио Свобода".

Известно, что министр в разговоре с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифи призвал к "тщательному, достоверному и прозрачному расследованию". Шампань добавил, что также поднял вопрос о компенсации для семей 57 погибших в трагедии канадцев.

4 февраля руководство гражданской авиации Ирана заявило, что продолжит сотрудничать с другими странами, которые расследуют збитття пассажирского самолета, но не предоставит "черные ящики".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отмечал, что "черные ящики" повреждены, и Франция является одной из немногих стран, способных проанализировать данные.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.

В пятницу, 17 января, в Украину вернулись эксперты авиакомпании МАУ, которые работали на месте авиакатастрофы украинского самолета Boeing в Иране.

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Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.