Пожежа у швецькій шахті: постраждали люди [ Редактировать ]
Через пожежу на шахті у Швеції постраждали щонайменше двоє робітників. Загалом на копальні в цей час працювали 130 людей. Спалахнуло майже на кілометровій глибині. Гірники врятувалися в аварійному укритті.
Причини інциденту з'ясовують. Копальня, де сталася пригода, розташована за 170 кілометрів від Стокгольма. У ній видобувають кольорові метали.
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