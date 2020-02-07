Через пожежу на шахті у Швеції постраждали щонайменше двоє робітників. Загалом на копальні в цей час працювали 130 людей. Спалахнуло майже на кілометровій глибині. Гірники врятувалися в аварійному укритті.

Причини інциденту з'ясовують. Копальня, де сталася пригода, розташована за 170 кілометрів від Стокгольма. У ній видобувають кольорові метали.