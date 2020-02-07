Помилитися понад 50 тисяч разів. Дену Кейну з міста Твінсберг штат Огайо помилково доправили 55 тисяч однакових листів. Чоловікові знадобилося зробити два заходи, аби забрати усе з пошти.

Листи надіслала компанія, яка видає студентські кредити. Кейн каже, що раніше користувався їхніми послугами, щоб сплатити за навчання дочки. В компанії масштабну помилку пояснили збоєм у поштовій системі і пообіцяли більше не спамити.