Мужчина зверски изнасиловал 14-летнего парня [ Редактировать ]
В четверг, 6 февраля в Харькове задержали мужчину за совершение насильственный действий по отношению к подростку. Так, в собственном доме 45-летний мужчина изнасиловал 14-летнего мальчика. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Как только поступило сообщение об изнасиловании 14-летнего подростка, была установлена личность подозреваемого. В тот же день он был задержан", - сказано в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство.
Подозреваемого за содеянное могут посадить на 12 лет.
Ранее сообщалось, что в Николаеве двое детей жестоко изнасиловали инвалида, а также отец несколько лет насиловал дочь. Раньше сообщалось о том, что в Киеве 60-летний "продюсер" изнасиловал девушку. А также под Запорожьем мужчина изнасиловал племянницу. Читайте также, как под Черниговом девушка до смерти забила мать, а также школьник зверски поиздевался над женщиной.
Кроме того, мы писали, как в Броварах мужчина три дня насиловал инвалида, а также в Одессе толпа мужчин жестоко насиловала детей.
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