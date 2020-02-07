В четверг, 6 февраля в Харькове задержали мужчину за совершение насильственный действий по отношению к подростку. Так, в собственном доме 45-летний мужчина изнасиловал 14-летнего мальчика. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Как только поступило сообщение об изнасиловании 14-летнего подростка, была установлена ​​личность подозреваемого. В тот же день он был задержан", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство.

Подозреваемого за содеянное могут посадить на 12 лет.

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