Грошові виплати, безоплатне навчання у вишах та пільги на ведення бізнесу. Такі переваги для постраждалих від бойових дій на Донбасі пропонують запровадити народні обранці від "Опозиційної платформи - За життя". Якщо ініціативу підтримає депутатська більшість, на державну допомогу зможуть сподіватися усі цивільні.

"Сегодня вместе в рабочей группе мы наработали проект закона. Сегодня произошла презентация первого его драфта, сюда вошли представители почти всех министерств, которым будет роздан проект, над которым они две недели должны будут работать. Дать свои замечания, предложения, либо согласиться с нашим видением защиты людей и в феврале месяце уже окончательно согласованную редакцию вынести на обсуждение народных депутатов", - заявила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".