Наталія Королевська ініціювала обговорення соціального законопроекту для постраждалих від війни на Донбасі [ Редактировать ]
Грошові виплати, безоплатне навчання у вишах та пільги на ведення бізнесу. Такі переваги для постраждалих від бойових дій на Донбасі пропонують запровадити народні обранці від "Опозиційної платформи - За життя". Якщо ініціативу підтримає депутатська більшість, на державну допомогу зможуть сподіватися усі цивільні.
"Сегодня вместе в рабочей группе мы наработали проект закона. Сегодня произошла презентация первого его драфта, сюда вошли представители почти всех министерств, которым будет роздан проект, над которым они две недели должны будут работать. Дать свои замечания, предложения, либо согласиться с нашим видением защиты людей и в феврале месяце уже окончательно согласованную редакцию вынести на обсуждение народных депутатов", - заявила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
по теме
Земельна реформа: чому депутатам не вдалося легалізувати ринок землі
Битва за землю триває - щоб після тижневої перерви спалахнути з новою силою
Уничтожение памятников героям Великой Отечественной и прославление пособников нацистов - позор для власти и государства
Министерство культуры, возглавляемое душителем СМИ Бородянским, отказалось внести в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятник легендарному советскому военачальнику Георгию Жукову
Одесити не дочекалися перерахунку платежів за опалення: коли повернуть гроші
Жителі Одеси так і не дочекалися перерахунку платежів за опалення за грудень. На дворі лютий, а місцеві посадовці ніяк не домовляться
Форум у Давосі: депутат "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська закликала об'єднати українське суспільство
Економічний успіх через досягнення миру. Україна має відкинути розбіжності і слідом за світовими тенденціями об'єднати суспільство
Юрий Бойко - родственникам погибших 2 мая в Одессе: мы обязательно добьемся правды!
Сопредседатель фракции оппозиционеров считает, что нынешняя власть, как и ее предшественники, не заинтересована в расследование тех трагических событий
Главная угроза национальной безопасности Украины - вопиющий непрофессионализм экономического блока правительства страны
В то время когда большинство экспертов и политиков обсуждают нелестные высказывания премьера в адрес президента, хотелось бы обратить внимание на гораздо большие угрозы для страны