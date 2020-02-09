Эпидемия коронавируса: число жертв превысило 800 [ Редактировать ]
Число погибших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, возросло до 803 человек. Об этом сообщает AFP.
В то же время количество зараженных в Китае достигло 34909 человек. Выздоровели по последним данным 2394 человека.
Отмечается, что 71% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом зафиксирован в одной провинции Китая - Хубэй. В то время, как за пределами Китая зафиксировано 288 случаев, из них 1 с летальным исходом (житель Китая, который посещал Филиппины).
Сейчас в Украине не было зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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