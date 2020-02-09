Число погибших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, возросло до 803 человек. Об этом сообщает AFP.

В то же время количество зараженных в Китае достигло 34909 человек. Выздоровели по последним данным 2394 человека.

Отмечается, что 71% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом зафиксирован в одной провинции Китая - Хубэй. В то время, как за пределами Китая зафиксировано 288 случаев, из них 1 с летальным исходом (житель Китая, который посещал Филиппины).

Сейчас в Украине не было зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.