В Японии вылечили первого зараженного коронавирусом [ Редактировать ]
В субботу, 8 февраля, в Японии врачи смогли вылечить мужчину от коронавируса. Он оказался первым, кто заразился вирусом не покидая страны. Об этом сообщает японская газета Nihon Keizai.
60-летнего мужчину вписали из больницы в префектуре Нара. Он работает водителем туристического автобуса китайских групп. Он первым заболел на коронавирус не выезжая с Японии.
Предполагалось, что мужчина заразился от китайских туристов, которые могли переносить коронавирус. Симптомов заболевания у него не обнаружили.
Мы писали о том, что возле берегов Японии круизный лайнер Diamond Princess задержали на двухнедельный карантин.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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