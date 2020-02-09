В субботу, 8 февраля, в Харькове произошло страшное ДТП. Известно, что автомобиль въехал в столб. От полученных травм водитель погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2103 не справился с управлением и наехал на препятствие. Сообщение о происшествии по проспекту Гагарина поступило в полицию 8 февраля около 20:30. От полученных травм житель Харьковской области погиб на месте", - говорится в сообщении.

Указано, что информация о происшествии зарегистрировано в едином учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами "слетел" в обрыв, а также в жутком ДТП под Черниговом погибли три человека.