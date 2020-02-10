Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев прогнозирует существенное падение цены на газ летом. Об этом рассказал сам Коболев, сообщает "РБК-Украина".

Коболев отметил, что сейчас есть два письма от частных производителей, которые сотрудничают с "Нафтогазом" в совместных проектах, о том, что они хотят закрывать действующую добычу.

"Не хочу сейчас раскрывать цену на импорте, мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль. Летом мы прогнозируем существенное падение цены", - рассказал он.

Раньше сообщалось о том, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер. Кроме того, в Министерстве финансов назвали причину укрепления гривны.

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